Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": Аполлон, Моцарт и другие творцы

Восьмой эпизод подкаста "Двенадцать друзей Юнга" посвящен архетипу Творца. Считается, что он особенно проявлен в людях искусства — писателях, художниках, музыкантах, но не только. Изобретатели, ученые, предприниматели и все креативные специалисты — тоже создатели, способные придумать инновационную идею и воплотить ее в жизнь.
Что отличает Творца от других архетипов? Кто такой настоящий художник? И почему творцы не могут не создавать? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с гостями подкаста.
В выпуске приняли участие:
- психоаналитический терапевт, психолог сервиса "Ясно" Мария Игнатьева;
- религиовед и культуролог Оксана Куропаткина;
- стратег брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров;
- руководитель проектов фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Ирина Саминская;
- сценарист и режиссер Сергей Ильин.
Архетип Творец. Эпизод, в котором герой создает шедевр
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