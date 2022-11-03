Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": Аполлон, Моцарт и другие творцы

Восьмой эпизод подкаста "Двенадцать друзей Юнга" посвящен архетипу Творца. Считается, что он особенно проявлен в людях искусства — писателях, художниках, музыкантах, но не только. Изобретатели, ученые, предприниматели и все креативные специалисты — тоже создатели, способные придумать инновационную идею и воплотить ее в жизнь.

Что отличает Творца от других архетипов? Кто такой настоящий художник? И почему творцы не могут не создавать? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с гостями подкаста.

В выпуске приняли участие:

психоаналитический терапевт, психолог сервиса "Ясно" Мария Игнатьева;

религиовед и культуролог Оксана Куропаткина;

стратег брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров;

руководитель проектов фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Ирина Саминская;

сценарист и режиссер Сергей Ильин.

Архетип Творец. Эпизод, в котором герой создает шедевр Your browser does not support the audio element. 0 00 0 00 0.5

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