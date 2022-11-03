3 ноября, 16:09
Подкаст
Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": ищем архетипы в массовой культуре

Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": Аполлон, Моцарт и другие творцы

Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": Аполлон, Моцарт и другие творцы
© Василина Баженова/ ТАСС

Восьмой эпизод подкаста "Двенадцать друзей Юнга" посвящен архетипу Творца. Считается, что он особенно проявлен в людях искусства — писателях, художниках, музыкантах, но не только. Изобретатели, ученые, предприниматели и все креативные специалисты — тоже создатели, способные придумать инновационную идею и воплотить ее в жизнь.

Что отличает Творца от других архетипов? Кто такой настоящий художник? И почему творцы не могут не создавать? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с гостями подкаста.

В выпуске приняли участие:

  • психоаналитический терапевт, психолог сервиса "Ясно" Мария Игнатьева;
  • религиовед и культуролог Оксана Куропаткина;
  • стратег брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров;
  • руководитель проектов фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Ирина Саминская;
  • сценарист и режиссер Сергей Ильин.

Архетип Творец. Эпизод, в котором герой создает шедевр
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Слушайте подкаст в любом удобном приложении:

Проникнуть в поэтический мир одного из величайших творцов в мировой истории Данте Алигьери можно благодаря спецпроекту ТАСС, посвященному героям его "Божественной комедии". 

Теги:
Подкаст "Двенадцать друзей Юнга": ищем архетипы в массовой культуре
© Информационное агентство ТАСС
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