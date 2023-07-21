21 июля, 08:37
Подкаст

Аудиогид по Москве "Романовы на пороге воцарения"

ТАСС
© ТАСС

21 июля (11 июля по старому стилю) 1613 года на царство венчался Михаил Федорович Романов. С приходом к власти нового государя в России окончилась кровавая Смута и началась 300-летняя история правления его семьи. Но что представлял собой род Романовых в эпоху Смутного времени? И почему на царство избрали именно Михаила Федоровича?

На эти вопросы отвечает аудиогид ТАСС по Москве, созданный по мотивам специального проекта "Без царя во главе". Тур подготовлен в партнерстве с музеем "Палаты бояр Романовых" (филиал Государственного исторического музея). ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​

Плейлист ​​​​​

​​​​​​​Маршрут

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