Аудиогид по Москве "Романовы на пороге воцарения"

21 июля (11 июля по старому стилю) 1613 года на царство венчался Михаил Федорович Романов. С приходом к власти нового государя в России окончилась кровавая Смута и началась 300-летняя история правления его семьи. Но что представлял собой род Романовых в эпоху Смутного времени? И почему на царство избрали именно Михаила Федоровича?

На эти вопросы отвечает аудиогид ТАСС по Москве, созданный по мотивам специального проекта "Без царя во главе". Тур подготовлен в партнерстве с музеем "Палаты бояр Романовых" (филиал Государственного исторического музея). ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​

Плейлист ​​​​​

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/26679372'>Аудиогид: "Романовы на пороге воцарения"</a> на Яндекс Музыке

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