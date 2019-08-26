Выпуск 1: Как составить свой финансовый план?

Что происходит с деньгами в вашей семье? Удается ли вам откладывать? А вкладывать? Чтобы понять, почему деньги исчезают так быстро и выйти из замкнутого круга "опять ни на что не хватает", нужно проанализировать, на что именно вы тратите то, что зарабатываете. Первый шаг — составить финансовый план, в котором будут учтены и обязательные траты, и спонтанные желания. Как написать этот план и нужно ли его "дотягивать" до идеала, разбираемся вместе с бизнес-консультантом Надей Грошевой.

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