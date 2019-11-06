Вообще в музыке есть все из истории человечества - революции и застой, технический прогресс и строгий консерватизм. Так зачем придумывать новую музыку? И можно ли слушать только уже придуманную? Об этом в новом выпуске "Тактуса" с Алексеем Сканави.

Подкаст "Тактус". Выпуск 21: Зачем нужна новая музыка и почему нельзя обойтись старой?

Почему люди тяжело воспринимают новую музыку? Музыкальное восприятие человека – вещь очень консервативная. Большинству из нас нравятся только те произведения, которые уже хорошо знакомы. А по-настоящему своей мы считаем только ту музыку, на которой выросли. Поэтому, например, народную музыку других стран мы можем слушать для развлечения или для интереса, но не можем в полной мере ее прочувствовать.

А с классикой как? Примерно так же: подсознательное отторжение незнакомого действует и в классической музыке. Но речь идет не столько о конкретных произведениях, сколько о канонах, по которым пишется музыка в то или иное время.

Зачем тогда нужна новая музыка? Потому что в отношении музыки действует принцип, который можно назвать «социальным заказом». То есть публика платит только за ту музыку, которая в данный исторический момент кажется ей привычной, благозвучной и уместной.

Почему публика все равно предпочитает Шопена и Чайковского, а произведения 20-го века боязливо обходит стороной? К началу 20-го века ситуация изменилась: композиторы сами стали диктовать публике свои условия и пытаться формировать ее вкусы и предпочтения. Чтобы публика могла воспринимать новаторскую музыку, в ней должно быть хоть что-то знакомое.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".