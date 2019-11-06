Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Зачем нужна новая музыка и почему нельзя обойтись старой?

Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Вообще в музыке есть все из истории человечества - революции и застой, технический прогресс и строгий консерватизм. Так зачем придумывать новую музыку? И можно ли слушать только уже придуманную? Об этом в новом выпуске "Тактуса" с Алексеем Сканави.

Подкаст "Тактус". Выпуск 21: Зачем нужна новая музыка и почему нельзя обойтись старой?
  • Почему люди тяжело воспринимают новую музыку? Музыкальное восприятие человека – вещь очень консервативная. Большинству из нас нравятся только те произведения, которые уже хорошо знакомы. А по-настоящему своей мы считаем только ту музыку, на которой выросли. Поэтому, например, народную музыку других стран мы можем слушать для развлечения или для интереса, но не можем в полной мере ее прочувствовать.
  • А с классикой как? Примерно так же: подсознательное отторжение незнакомого действует и в классической музыке. Но речь идет не столько о конкретных произведениях, сколько о канонах, по которым пишется музыка в то или иное время.
  • Зачем тогда нужна новая музыка? Потому что в отношении музыки действует принцип, который можно назвать «социальным заказом». То есть публика платит только за ту музыку, которая в данный исторический момент кажется ей привычной, благозвучной и уместной.
  • Почему публика все равно предпочитает Шопена и Чайковского, а произведения 20-го века боязливо обходит стороной? К началу 20-го века ситуация изменилась: композиторы сами стали диктовать публике свои условия и пытаться формировать ее вкусы и предпочтения. Чтобы публика могла воспринимать новаторскую музыку, в ней должно быть хоть что-то знакомое.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит "Поэма экстаза" Александра Скрябина, исполняет Государственный симфонический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова.

Реклама на ТАСС
Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
Как избавиться от навязанного кредита?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС