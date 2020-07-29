"Да ничего такого сложного, просто смешиваю краски": химические секреты Архипа Куинджи

Этот выпуск мы записывали во время карантина, что стало очень символичным, ведь Архип Куинджи был мастером самоизоляции. Вскоре после фурора, который произвела картина "Лунная ночь на Днепре", Куинджи надолго уединился в мастерской и никому не показывал свои произведения. Почему художник "замолчал" на 20 лет? Заставлял ли Айвазовский его красить заборы? За что современники называли Куинджи рекламистом и птичьим доктором? И что сдружило его с Менделеевым? Обо всем этом мы поговорили с художником-искусствоведом Дарьей Ворониной.