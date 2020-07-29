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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

"Да ничего такого сложного, просто смешиваю краски": химические секреты Архипа Куинджи

Архип Куинджи Wikimedia.org/Public domain image (according to PD-RusEmpire)
Описание
Архип Куинджи
© Wikimedia.org/Public domain image (according to PD-RusEmpire)

Этот выпуск мы записывали во время карантина, что стало очень символичным, ведь Архип Куинджи был мастером самоизоляции. Вскоре после фурора, который произвела картина "Лунная ночь на Днепре", Куинджи надолго уединился в мастерской и никому не показывал свои произведения. Почему художник "замолчал" на 20 лет? Заставлял ли Айвазовский его красить заборы? За что современники называли Куинджи рекламистом и птичьим доктором? И что сдружило его с Менделеевым? Обо всем этом мы поговорили с художником-искусствоведом Дарьей Ворониной.

Подкаст "Куинджи охрип": Архип Куинджи

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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
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