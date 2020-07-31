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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

ТАСС запускает второй сезон подкаста "Семейный подряд"

В новом сезоне подкаста — еще больше неожиданных, забавных, грустных и полезных историй о предпринимателях и их бизнесе. Как обычному рабочему со стройки открыть магазин премиальной мебели? Зачем со знанием китайской философии и пяти языков открывать свою кофейню? Как понять, кому нужна обувь на заказ и сколько за нее готовы платить клиенты? И почему в сфере авторского туризма в России мало конкурентов? Журналистка ТАССа Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих.

Подкаст "Семейный подряд": старт второго сезона

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