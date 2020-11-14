Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что будущее Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от политической воли стран АТР к сотрудничеству в интересах общего развития. Такое мнение он высказал в субботу, выступая на Восточноазиатском саммите, который проходит по видео-конференц-связи.

"Будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы можем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах общего и устойчивого развития", - подчеркнул глава государства. "При таком подходе мы обязательно добьемся результатов", - добавил он.

Путин заверил, что Россия готова вносить свой вклад в эту совместную работу.