В Кремле рассчитывают наладить взаимовыгодные отношения с Санду

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кремль с уважением относится к результатам президентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что с новым лидером страны удастся наладить взаимовыгодные отношения. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

От отметил, что в Кремле "с уважением относятся к выбору молдавского народа".

"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, - сказал Песков. - Рассчитываем, что их удастся наладить". По его словам, такие отношения "должны основываться на взаимовыгодной базе, с учетом интересов обеих сторон".