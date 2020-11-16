{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента Молдавии - 2020
Обновлено 

В Кремле рассчитывают наладить взаимовыгодные отношения с Санду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль с уважением относится к результатам президентских выборов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кремль с уважением относится к результатам президентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что с новым лидером страны удастся наладить взаимовыгодные отношения. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

От отметил, что в Кремле "с уважением относятся к выбору молдавского народа".

"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, - сказал Песков. - Рассчитываем, что их удастся наладить". По его словам, такие отношения "должны основываться на взаимовыгодной базе, с учетом интересов обеих сторон".

Теги
РоссияМолдавияПесков, Дмитрий СергеевичВыборы президента Молдавии - 2020
Рябков заявил, что администрация Трампа приняла решение не продлевать СНВ-3
Замглавы МИД напомнил, что этому предшествовало предложение РФ на высшем уровне продлить договор на 5 лет без предварительных условий
Читать полностью