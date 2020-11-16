В Пермском крае утвердили новый состав правительства

ТАСС, 16 ноября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил новый состав правительства региона, сообщил он в понедельник в ходе совещания.

6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин назначил бывшего начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края, он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. После назначения Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя краевого правительства. Махонин был избран губернатором Пермского края на досрочных выборах, прошедших с 11 по 13 сентября, в которых участвовал как самовыдвиженец. 7 октября состоялась инаугурация губернатора, после которой действующее правительство региона ушло в отставку, но до назначения нового состава кабмина оно продолжало работать.

"Подписан указ, который закрепит структуру исполнительных органов власти и состав правительства Пермского края. С завтрашнего дня начинает работу новый состав правительства Пермского края", - сказал Махонин.

По данным пресс-службы главы региона, общее число заместителей председателя правительства осталось прежним. Изменения коснулись функционала и распределения обязанностей между зампредами. Остался один первый заместитель председателя правительства. Он курирует работу министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Отрасль социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда. Общее руководство министерством информационного развития и связи будет также передано одному из заместителей председателя правительства. На зампреда-министра территориального развития возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, Агентства по делам юстиций и мировых судей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию.

"Был достаточно серьезный отбор. Помимо традиционных собеседований, каждый, кто попал в состав нового правительства, прошел тестирование, беседы с психологом - мы анализировали эту информацию", - цитирует пресс-служба Махонина.