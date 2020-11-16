Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме, пожелав успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента Молдавии Игоря Додона - 42,2%. Отрыв в 15 пунктов Санду обеспечило голосование более чем 200 тыс. молдавских мигрантов в странах Запада.

По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. После этого церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее окончания срока полномочий действующего главы государства, который у Додона истекает 23 декабря.