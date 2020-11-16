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Саммит БРИКС под председательством Путина состоится 17 ноября в режиме видеоконференции

Отмечается, что ключевые договоренности, достигнутые лидерами, будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двенадцатый саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 17 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подведут итоги российского председательства в БРИКС в текущем году, а также сверят позиции в связи с предстоящим 21-22 ноября саммитом "Группы двадцати", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что ключевые договоренности, достигнутые лидерами, будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияИндияРоссияКитай
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