Дума 17 ноября обсудит новый порядок формирования СФ и гарантии для экс-президентов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит в первом чтении президентские законопроекты о порядке формирования Совета Федерации, а также законопроект о дополнительных гарантиях для экс-президентов. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"У нас очень загруженная повестка на завтра. Несколько президентских законопроектов, которые подготовлены в целях реализации положений конституции с учетом тех поправок, которые были приняты. Речь идет о законопроектах о порядке формирования Совета Федерации, о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации, статусе депутата Государственной думы", - сказал депутат.

Кроме того, в повестку на вторник включен внесенный главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом законопроект, "касающийся приведения в соответствие с конституцией, внесении изменений в статью 3 федерального закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Законопроект о порядке формирования СФ предусматривает, что в его состав помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.

Согласно предложенным поправкам в закон о гарантиях для экс-президентов, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства Госдума должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Президент РФ Владимир Путин также внес в Госдуму поправки в закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которые позволяют лишать парламентариев полномочий в случае выявления иностранного гражданства или вида на жительство.