Вице-мэром Хабаровска назначили Игоря Михайловского

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назначил на место умершей от коронавируса Ирины Шапиро, занимавшей пост вице-мэра, Игоря Михайловского. Об этом сообщается на сайте администрации города в понедельник.

Шапиро умерла в больнице в конце сентября. На фоне подтвержденной коронавирусной инфекции у нее обострились сопутствующие заболевания.

"Вице-мэром Хабаровска, первым заместителем мэра города по экономическим вопросам стал Игорь Михайловский. Распоряжение о его назначении подписал сегодня мэр краевой столицы Сергей Кравчук", - говорится в сообщении.

48-летний Михайловский имеет два высших образования. В 1994 году он окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", квалификация - инженер-механик, в 2001 году - Хабаровский государственный технический университет по специальности "Юриспруденция", квалификация - юрист. В 2009 году ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук. С июля этого года Михайловский являлся заместителем мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Имеет опыт руководящей работы более 20 лет. Награжден медалями "За отличие в службе" 3, 2, 1 степеней, "За содружество во имя спасения".