В МИД назвали ОБСЕ последней постоянной площадкой диалога РФ и Запада по безопасности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ сегодня является единственной постоянно действующей площадкой для контактов России со странами Запада по вопросам безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на круглом столе в Совете Федерации на тему "Парижская хартия для новой Европы: юбилей несбывшихся надежд".

"ОБСЕ остается единственной постоянно действующей площадкой для такого взаимодействия. Есть форум по сотрудничеству в области безопасности, где все-таки пытаются обсуждать в рамках так называемого структурированного диалога вопросы укрепления военной безопасности, опираясь на тот положительный потенциал, который был накоплен за предыдущие годы. Там обсуждают проблему уменьшения военной опасности, предупреждения вооруженных инцидентов, контроля над вооружениями, аспекты восприятия военных угроз. Мне кажется, что и сами западники это прекрасно понимают: Россию нельзя просто игнорировать, с ней нужно разговаривать", - сказал Грушко.

Он напомнил, что контакты в сфере европейской безопасности по другим линиям практически прекращены: со многими странами заморожены двусторонние каналы по военной линии, также практически не заседает Совет Россия - НАТО.

В то же время ОБСЕ является единственной организацией, кроме ООН, где существует правило консенсуса, отметил замглавы МИД. "Это позволяет нам блокировать все предложения, инициативы, которые не вписываются в интересы укрепления общеевропейской безопасности и которые могут быть навязаны в угоду каким-то евроцентристским или натоцентристским представлениям о будущем Европы. К тому же также надо иметь в виду, что ОБСЕ - это хорошая площадка, для того чтобы страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС по целому ряду вопросов выступали единым голосом", - указал он.

Ослабление ОБСЕ

По словам замглавы МИД, ослабление ОБСЕ связано с наращиванием конфронтационного потенциала в Европе и прекращением в этой связи созыва саммитов организации.

"Ослабление ОБСЕ связано с тем, что вот этот инструмент оказался в прошлом в силу конфронтационного потенциала, который с годами только увеличивался. Он сделал невозможным созыв такого авторитетного форума", - подчеркнул Грушко.

По его словам, саммиты ОБСЕ в течение многих лет оставались главными формами политического диалога, действующими на пространстве от Атлантики до Урала, а в более широком смысле от Ванкувера до Владивостока. "Они проводились регулярно", - отметил он.