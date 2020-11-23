В МИД России заявили, что европейцы очень заинтересованы в Договоре об открытом небе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы Договор об открытом небе (ДОН) сохранился, и могли бы переподтвердить свои обязательства по нему. Об этом в понедельник заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос может ли РФ проконтролировать выполнение европейцами обязательств по ДОН.

"Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора. Представьте себе, США вышли из договора. Допустим, гипотетическая ситуация: Россия тоже вышла из договора. Кого они будут инспектировать? Сами себя? Договор умирает, а транспарентность, военная безопасность обязательны для всех, - сказал дипломат. - Я думаю, они очень заинтересованы в том, чтобы договор продолжался, и переподтвердить эти обязательства было бы в их интересах".

Вместе с тем Гаврилов отметил, что проверить выполнение европейскими странами обязательств по ДОН будет очень тяжело. "Но я думаю, есть соответствующие средства и возможности для того, чтобы это проверить в будущем", - добавил он.

Договор по открытому небу, позволяющий участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран - членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (европейские государства, а также США и Канада; с 1995 г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 г. после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 г.).

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора. Решение вступило в силу 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.