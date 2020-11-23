Шерпа РФ заявила, что подготовка итоговой декларации саммита G20 проходила в спорах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подготовка итоговой декларации минувшего саммита Группы двадцати (G20) проходила в спорах, но в ней удалось отразить настрой стран "двадцатки" на совместную борьбу с пандемией и кризисом. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

"Все самое необходимое в декларацию вошло", - сказала российский представитель в "двадцатке". Она отметила, что процесс согласования таких документов идет непросто из-за того, что каждая страна хочет внести свою особенную нотку и поставить свой акцент, "но все в этом году были настроены проявить именно совместные усилия, показать, что все сообща готовы бороться с кризисом".

Среди сложных вопросов при подготовке декларации Лукаш назвала такие темы, как изменение климата, роль международных организаций. Она отметила, что кризис, вызванный пандемией, только обострил имевшиеся глобальные проблемы, связанные с уменьшением доверия государств к многосторонним механизмам сотрудничества. Лукаш в связи с этим напомнила и о том, как в разгар пандемии подвергалась сомнению даже роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Безусловно, об этом было много споров: каким образом, с одной стороны, подчеркнуть необходимость единых правил игры - для чего и нужны эти международные организации, будь то ВОЗ, будь то Всемирная торговая организация или Международный валютный фонд - но при этом все-таки обеспечить, чтобы они стали более эффективными и соответствовали международной ситуации, современными реалиям", - сказала шерпа РФ в G20.

Лукаш подчеркнула, что эти споры - предмет чиновничьего "птичьего языка", тогда как самым главным было дать в декларации "общий понятный посыл, что все страны Группы двадцати готовы сообща бороться с кризисом, восстанавливать экономику и побеждать пандемию". "Мне кажется, это удалось", - заключила представитель России в "двадцатке".

Механизм распределения вакцин от COVID-19

Лукаш добавила, что лидеры стран "двадцатки" едины в том, как запустить массовое производство вакцин от коронавируса и наладить их распределение между странами, чтобы до конца 2021 года вакцинацией могла быть охвачена большая часть населения планеты.

"Сейчас все думают о конкретных механизмах. Как запустить массовое масштабное производство вакцин, когда они появятся, и как сделать механизм распределения вакцин, чтобы их хватило на все государства, чтобы успеть охватить до конца следующего года большую часть населения, чтобы стало безопасным перемещение, вернулась экономическая активность", - сказала Лукаш.

По ее словам, "сейчас все прорабатывают различные механизмы". Она обратила внимание, что на прошедшем саммите G20 "речь больше шла именно о принципах, а не о том, кто кого успеет переиграть раньше". "Все страны и их лидеры были едины в своем стремлении действительно побороть этот кризис, побороть пандемию, вернуть экономику в состояние роста и делать это сообща", - подчеркнула представитель РФ.

Она назвала ключевым решение саммита G20 по вакцинам о том, что вакцины должны стать глобальным общественным достоянием, а значит - быть доступными для всех людей на планете. "Именно об этом лидеры договорились совершенно четко, вакцина должна быть эффективной, безопасной и приемлемой по цене абсолютно для всех людей на планете", - отметила Лукаш.

Она подчеркнула, что все лидеры говорили о необходимости заботиться не только о гражданах своих стран, но и о всех людях на планете. "Сейчас существует разнообразие разработок, которые могут стать в ближайшее время вакцинами, и все лидеры подтвердили готовность использовать диверсифицированный портфель", - сказала российский шерпа. Она процитировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что на этом направлении "работы хватит на всех, это огромный, трудоемкий процесс".

Лукаш отметила и выступление на саммите президента Аргентины Альберто Фернандеса, который отдельно поблагодарил Российскую Федерацию за готовность помочь Аргентине с вакцинами от коронавируса.

Следующий саммит

Лукаш рассчитывает, что следующий саммит Группы двадцати (G20) пройдет в очном формате.

"Следующий саммит, мы надеемся, будет все-таки [проходить] вживую", - сказала Лукаш.

По мнению шерпы, если к этому времени странам удастся "вернуться к нормальной экономической активности и к нормальной жизнедеятельности, то, безусловно, препятствий для личных встреч лидеров не будет". "Все выразили готовность сделать все возможное, чтобы следующий саммит Группы двадцати уже прошел в живом, традиционном формате", - добавила она.

Лукаш отметила, что за время пандемии все научились работать в новом, дистанционном формате. "Но, конечно, элемент живого общения теряется, - указала она. - И особенно, наверное, это печально именно для мероприятий такого уровня". Когда у лидеров стран есть возможность обсудить вопросы лично, это "совершенно бесценно", пояснила она. По словам шерпы, саммиты Группы двадцати "в том числе важны личным, неформальным взаимодействием и живым обсуждением".

"В этот раз, конечно, этого не получилось, к сожалению. Но с другой стороны, это фактически была завершающая точка в работе, которая длилась весь год, - напомнила она. - Мы помним, что первый саммит "двадцатки" в этом году состоялся в марте и там главы государств договорились запустить эту совместную работу".

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. По итогам форума была принята декларация.