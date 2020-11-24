Лавров: Россия поддержала предложение о взносе в €2 млн на работу МККК в Карабахе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос в размере €2 млн на содействие работе МККК в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Недавно президент Красного Креста приезжал в Москву и поделился с нами планами о тех программах, которые реализуются в этом регионе. Президент Путин поддержал предложение о том, чтобы очередной добровольный взнос, который Россия вносит в МККК, в размере двух миллионов евро был направлен целевым образом на содействие работе этой структуры в Нагорном Карабахе и вокруг него", - сказал он.

Говоря о гуманитарных нуждах региона, Лавров отметил повседневную работу Москвы с десятком международных организаций, прежде всего в системе ООН. "Это и УВКБ, Управление по гуманитарным вопросам, ЮНЕСКО, Детский фонд ООН, Всемирная продовольственная программа, Программа развития ООН. Всем им найдутся дело и место для того, чтобы поучаствовать в усилиях, в которых так нуждаются жители Нагорного Карабаха и соседних территорий", - добавил он.

Министр выразил особые слова признательности в адрес МККК, который никогда не прекращал работу и в Баку, и в Ереване, и в Степанакерте.

Выполнение трехсторонних договоренностей

Все пункты трехсторонней договоренности по нагорнокарабахскому урегулированию выполняются, заявил Лавров.

"Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно, прекращение огня соблюдается полностью. Были инциденты во время операции по разминированию, как вы знаете, но это, наверное, неизбежно после конфликта, в котором были задействованы очень мощные силы с обеих сторон, но повторю, все обязательства, под которыми подписались президент Азербайджана, премьер-министр Армении вместе с нашим президентом, выполняются", - сказал Лавров.

Министр отметил, что российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общинами, помогают "решать гуманитарные проблемы конкретных людей, которые вынуждены были во время боевых действий покинуть Нагорный Карабах, [а] сейчас возвращаются". И, конечно же, продолжил он, российские миротворцы помогают восстанавливать инфраструктуру.

Лавров отдельно остановился на формировании центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Он обратил внимание, что азербайджанская сторона во время консультаций в Баку выразила заинтересованность в том, чтобы вносить вклад в работу этого центра. "Сейчас соответствующие предложения рассматриваются, но уже несколько десятков российских структур, ведомств включились в работу по обеспечиванию вот этой гуманитарной операции", - добавил глава МИД.

Министр также указал на важнейшую договоренность, которая содержится в трехстороннем заявлении от 9 ноября. "Это разблокирование всех экономических, транспортных инфраструктурных коммуникаций, снятие блокады, которая действовала многие годы в отношении Армении и Нагорного Карабаха и, кстати сказать, близлежащих районов, - пояснил Лавров. - Это открывает огромные позитивные перспективы как для того, чтобы повседневная экономическая и социальная жизнь были налажены для всех жителей этого важного многострадального региона, так и с точки зрения ряда стратегических проектов, включая международные коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад", в них участвовать могут и Азербайджан, и Армения, и Турция, и Иран, и Российская Федерация".

"И теперь, когда сняты политические препятствия для того, чтобы выбирать наиболее удобные, наиболее экономные, наиболее продуктивные маршруты, я думаю, что эти перспективы будут активно задействованы", - подчеркнул глава МИД России.

Конфликт в Нагорном Карабахе

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.