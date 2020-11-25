Трутнев возглавит оргкомитет по подготовке председательства России в Арктическом совете

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по подготовке председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 гг., который возглавит вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах", - говорится в указе.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Уточняется, что председателю необходимо в месячный срок утвердить состав оргкомитета.

Согласно документу, оргкомитет должен представить концепцию председательства России в совете, а также план основных мероприятий на утверждение председателя правительства. В свою очередь правительство должно обеспечить финансирование расходов на подготовку и обеспечение председательства РФ в совете.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Председательство к РФ перейдет от Исландии в мае 2021 года и продлится до 2023 года.