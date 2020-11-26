Россия надеется на скорую нормализацию ситуации в Белоруссии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Москва надеется, что ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе конституции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить наших белорусских хозяев за традиционное белорусское гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Такие встречи, которые мы проводим ежегодно, позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки в русле программы согласованных действий в области внешней политики и Союзного государства. Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства", - отметил Лавров.

"Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы, - сказал глава МИД РФ. - Осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".