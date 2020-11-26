Лавров: без универсальных договоренностей по кибербезопасности миру угрожает киберхаос

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Мир рискует погрузиться в киберхаос без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"В нашей повестке дня стоит вопрос международной информационной безопасности. Последние события в Ливии демонстрируют востребованность сотрудничества по этой проблематике. Причем сотрудничества не келейного, а с участием всех без исключения стран, - сказал он. - Очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться катастрофическими".

По словам Лаврова, именно в состоянии кибервойны и при поддержке извне процветает противоправная подрывная активность, происходит использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

"Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате", - подчеркнул он.

В этой связи глава МИД РФ отметил слаженное взаимодействие делегаций двух стран при запуске рабочей группы открытого состава ГА ООН по международной информационной безопасности, специального комитета экспертов по разработке Конвенции по борьбе с киберпреступностью.

"Работаем и над текстом совместного заявления глав государств СНГ по этой тематике", - заключил министр.