Лавров: Маас представил программу Германии в Совете Европе в русофобском ключе

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Программа, которую представил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на заседании Комитета министров Совета Европы, носит политизированный характер, в ней много русофобских заявлений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии в четверг.

"Конечно же, обратили внимание на то, каким образом было обставлено вступление Германии в права председателя Комитета министров Совета Европы, - сказал руководитель МИД России, отвечая на вопрос ТАСС. - Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, грубо, недипломатично. Было достаточно много русофобских заявлений - по Крыму, и по Абхазии, и по Южной Осетии, по Приднестровью, по юго-востоку Украины. Он достаточно странно высказывался о достижении договоренностей по Нагорному Карабаху".

По словам Лаврова, выступление германского министра звучал нестандартно для председательства в этом общеевропейском органе. "Главной задачей Совета Европы, зафиксированной в его статуте, является продвижение большего единства всех европейских стран, - напомнил глава МИД России. - И председатель по определению, в Совете Европы тем более, должен опираться прежде всего на те направления своей будущей работы, которые обещают продвигать такое единство, а не вносить конфронтацию в работу этой уважаемой структуры".

В связи с этим Лавров напомнил слова своего германского коллеги о том, что "принципы Совета Европы должны навязываться через соответствующие инструменты в том числе тем странам, которые в Совет Европы не входят". "Считаю это абсолютно недопустимой мыслью, - подчеркнул российский министр. - Странно, что почему-то именно Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных подходов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО или Европейский Союз".