Наталья Чечина избрана председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрана Наталья Чечина, кандидатуру которой ранее предложил ЦИК России. За нее проголосовали 13 членов избиркома из 14 присутствовавших на заседании комиссии, 1 голос был подан против, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуру главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Натальи Чечиной на должность члена горизбиркома Петербурга вместо Виктора Миненко ЦИК РФ предложил на заседании 18 ноября. Губернатор Александр Беглов 23 ноября подписал постановление о ее назначении на должность члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Центризбирком России на заседании 25 ноября рекомендовал городской комиссии избрать Чечину новым председателем горизбиркома.