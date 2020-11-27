Песков уверен, что "Единая Россия" ставит задачу набрать максимум голосов на выборах в ГД

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что одной из предвыборных задач, стоящих перед правящей партией "Единая Россия" на предстоящих думских выборах, является получение максимально возможного результата.

"Вы знаете, партия крупнейшая, это то, что называется "партией власти", потому что все-таки это доминирующая партия. Я госчиновник, я не занимаюсь партийной работой, но могу вам сказать, что наверное вряд ли можно сомневаться в том, что партия не претендует на максимально возможный результат", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ставил ли президент перед партийным руководством какие-либо задачи по количеству мандатов и т. д.

Песков выразил уверенность, что такой настрой подтвердят и в самой "Единой России". "Уверен, что она [партия] это подтвердит", - сказал он.

При этом представитель Кремля не стал конкретизировать, какие количественные показатели он имеет в виду под словами "максимально возможный результат". "Это максимально возможный [результат], цифры никакие я не говорю", - заключил Песков.