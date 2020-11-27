В кабмине поддержали наказание за участие в работе нежелательных в России НПО за рубежом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении административной ответственности для российских граждан и юридических лиц за участие в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций за рубежом. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагаемое изменение позволит повысить эффективность мер по противодействию деструктивному влиянию нежелательных организаций на социальные и политические институты российского общества. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - следует из текста.

Указанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработаны членами комиссии Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства в суверенные дела РФ. Они были подготовлены во исполнение основного законопроекта, расширяющего перечень запретов, которые влечет признание нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Данный документ вводит "запрет на участие в ее деятельности за пределами территории РФ граждан РФ, постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством РФ".

Обе инициативы пока не внесены на рассмотрение Госдумы.