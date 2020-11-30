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Мишустин освободил от должности замруководителя Рособрнадзора Наумову

Это связано с ее переходом на новое место работы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Рособрнадзора Наталию Наумову в связи с ее переходом на новое место работы. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Наумову Наталию Александровну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Наумова в ведомстве координировала деятельность Рособрнадзора по вопросам организации бюджетного процесса и планирования, закупок товаров, работ, услуг, прохождения федеральной государственной гражданской службы, профилактики и противодействия коррупции, сопровождения и развития информационных систем, а также обеспечения информационной безопасности.

Теги
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