Мишустин освободил от должности замруководителя Рособрнадзора Наумову

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Рособрнадзора Наталию Наумову в связи с ее переходом на новое место работы. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Наумову Наталию Александровну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Наумова в ведомстве координировала деятельность Рособрнадзора по вопросам организации бюджетного процесса и планирования, закупок товаров, работ, услуг, прохождения федеральной государственной гражданской службы, профилактики и противодействия коррупции, сопровождения и развития информационных систем, а также обеспечения информационной безопасности.