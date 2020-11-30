Чижов оценил вероятность введения ЕС санкционного режима аналогичного акту Магнитского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вероятность применения Европарламентом односторонних санкций в отношении России, аналогичных санкционному режиму, введенному США в рамках акта Магнитского, достаточно высока. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, [вероятность] достаточно высока, к сожалению", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах введения Евросоюзом своего "закона Магнитского".

Чижов добавил, что применение подобных санкций может отрицательно повлиять на будущее отношений между Россией и ЕС.

"Дискуссия [о перспективах введения санкций против России] идет очень оживленная, но не по сути, а по названию: назвать его актом Магнитского или актом Навального, или как-то еще", - сказал дипломат.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что аналогичный американскому акту Магнитского санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент американским президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.