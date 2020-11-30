Российских дипломатов обяжут сообщать об иностранном гражданстве своих супругов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дипломатические работники будут обязаны уведомлять своих начальников о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Служебный контракт с такими сотрудниками дипломатической службы должен быть расторгнут, следует из проекта соответствующего закона, который внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в понедельник.

Документ закрепляет действующую норму, которая запрещает гражданам быть дипломатами в случае, если у них или их супругов есть иностранное гражданство, а также если у их жен или мужей нет гражданства РФ. Президент также предлагает уточнить, что у супругов дипломатов не должно быть иностранного вида на жительство или "иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства". Документ также уточняет, что при наличии у супругов дипломатов таких документов, служебный контракт с сотрудником дипломатической службы должен быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя, а сам сотрудник - освобожден от замещаемой должности и уволен с федеральной государственной гражданской службы.

При этом законопроект предлагает обязать дипломатических работников в письменной форме уведомлять своих непосредственных начальников о том, что их жены или мужья прекратили гражданство РФ, стали гражданами или подданными другого государства или же получили вид на жительство или другие документы, которые позволяют им постоянно проживать в другой стране.

Согласно проекту, дипломатические работники должны будут сообщить своим начальникам эти сведения в день, когда им стало об этом известно, но при этом "не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства РФ его супруги (супруга) или приобретения его супругой (супругом) гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства".