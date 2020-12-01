"Единая Россия" в свой день рождения начинает декаду общественных приемов граждан

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в свой девятнадцатый день рождения, который отмечается 1 декабря, начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам.

"В день рождения партии 1 декабря мы работаем, для нас это день, когда вместо праздников наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям. Этому посвящена и декада приемов наших граждан", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Приемы пройдут с 1 по 10 декабря на площадках региональных и местных общественных приемных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Участие в них примут Медведев, Турчак, депутаты всех уровней, специалисты профильных министерств и ведомств. Консультации дадут представители правозащитного центра единороссов, руководители партийных проектов, а также организаций-партнеров партии, в том числе Ассоциации юристов России, "Опоры России", "Деловой России" и других.

По данным пресс-службы единороссов, откроют декаду приемов губернаторы - секретари 16 региональных отделений "Единой России". "Они рассмотрят наиболее волнующие людей вопросы - газификации, строительства дорог, медицинского обеспечения, ЖКХ и другие", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщила ранее руководитель комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю партии Жанна Одинцова, каждый день декады приемов будет посвящен определенной тематике. Так, по ее словам, "2 декабря состоится день приемов по социально значимым вопросам, 7 декабря - по вопросам старшего поколения, 10 декабря - по одной из самых актуальных на сегодняшний день тем - защите трудовых прав граждан".

Впервые единый день приемов по случаю отмечаемого 1 декабря дня рождения "Единой России" прошел в 2013 году, тогда на прием обратились более 22 тыс. граждан. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и декады приемов. Изначально они проводились в общественных приемных председателя партии, затем стали использоваться дополнительные площадки, в том числе в социальных учреждениях. В прошлом году в течение недели приемов, завершившейся к началу декабря, в общественные приемные обратились около 375 тыс. человек.