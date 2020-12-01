В Уфе сменился второй за месяц и.о мэра

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Радмил Муслимов, с начала ноября исполнявший обязанности мэра города Уфы, находится на больничном, новым и.о. мэра города назначен заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустем Газизов, сообщили ТАСС в пресс-службе уфимской мэрии во вторник.

"Рустем Газизов назначен исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Радмил Муслимов, который занимал эту должность ранее, на больничном", - сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, у Муслимова диагностировали коронавирус. Муслимов был назначен исполняющим обязанности мэра Уфы 29 октября после смерти Ульфата Мустафина, возглавлявшего городскую администрацию с октября 2018 года. Мустафин умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.