В ЦИК 14 декабря пройдет ежегодный день приема граждан по вопросам работы комиссии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России 14 декабря проведет ежегодный прием граждан по вопросам, которые относятся к компетенции комиссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК.

"В ЦИК РФ 14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 (мск) по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, д. 9 (станции метро "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост") будет проведен ежегодный общероссийский день приема граждан по вопросам компетенции ЦИК России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прием будет идти только по предварительной записи. Записаться на него можно с 1 по 10 декабря по телефону +7 (495) 606-79-61. Прием проведут члены ЦИК и уполномоченные сотрудники аппарата комиссии.

В ЦИК добавили, что в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора на прием будут допущены только заявители с индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки) и при отсутствии внешних признаков заболевания, в том числе повышенной температуры тела. Кроме того, во время приема граждане должны будут соблюдать санитарную дистанцию.