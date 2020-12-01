Премьеры России и Китая 2 декабря обсудят борьбу с пандемией и гуманитарное сотрудничество

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян в среду, 2 декабря, проведут в режиме видеоконференции 25-ю регулярную встречу глав правительств двух стран. Особое внимание они уделят темам гуманитарного и экономического сотрудничества, преодоления последствий пандемии, сообщает аппарат российского кабинета министров.

"2 декабря председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут в формате видеоконференции 25-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Россия и Китай активно взаимодействовали в вопросах борьбы с эпидемией. В сложное время страны оказали друг другу помощь, направили гуманитарные грузы, медицинских специалистов. "Налажено сотрудничество в фармацевтике, обмен опытом в области профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также сведениями о разработке вакцин и диагностических препаратов для предотвращения COVID-19", - добавили в российском кабмине.

Планируется, что основное внимание будет уделено обсуждению сотрудничества в экономической и гуманитарной областях, а также путей преодоления последствий пандемии для дальнейшего развития двусторонней кооперации. Особый акцент планируется сделать на реализации проектов в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и инвестиционной сферах.

Как указывают в российском правительстве, Китай остается ведущим торговым партнером РФ. Так, в 2019 году двусторонний товарооборот вырос на 3% до $111,4 млрд., а с учетом торговли услугами - до $119 млрд. Под влиянием пандемии в текущем году его объем незначительно сократился (за девять месяцев - на 6,9%). При этом заметно выросли поставки из России в Китай сельскохозяйственной и химической продукции, черных металлов.

Подготовлена дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами до 2024 года, направленная на выполнение стратегической задачи по увеличению двустороннего товарооборота. "Ведется согласование и работа по нескольким десяткам совместных инвестиционных проектов с общей суммой заявленных капитальных вложений $125 млрд., две трети из которых находятся на территории России, - сообщили в правительстве РФ. - В том числе 17 проектов уже успешно завершены, 26 - находятся на различных этапах реализации".

О механизме

Механизм регулярных встреч глав правительств РФ и КНР действует с 1996 года, он организует и контролирует развитие двустороннего сотрудничества во всех основных сферах практического взаимодействия.