Памфилова заявила о необходимости увеличения числа КОИБ на избирательных участках

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду подчеркнула необходимость развития традиционных форм голосования на выборах, в том числе увеличения количества комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках.

"Я прошу дальше, чтобы мы по всем параметрам включили наращивание, оснащение КОИБами традиционных избирательных участков. У нас не должен быть разрыв. Увлекаясь, продумывая и разрабатывая новые способы голосования, как дистанционное электронное голосование, мы не должны забывать о том, что надо осовременивать, развивать традиционные формы голосования, которые все равно являются базовыми", - сказала Памфилова.

По ее словам, "все примеры выборов в разных странах в нынешнем году показывают, что это базовый, основной способ голосования". "И мы тут тоже не должны оставаться в каменном веке. Мы должны развивать, технически переоснащать, учить наших людей. Система должна быть современной по всем параметрам и, в первую очередь, в сфере традиционного голосования", - отметила глава ЦИК.

На общероссийском голосовании по поправкам к конституции работало около 15 тыс. КОИБ. Они были задействованы на избирательных участках только в основной день голосования - 1 июля.