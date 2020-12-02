Путин примет участие в открытии медцентров Минобороны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в среду по видеосвязи участие в церемонии открытия новых медицинских центров министерства обороны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь пойдет об открытии многофункционального медицинского центра в Астрахани, об открытии центра в Североморске и в Пскове, также президенту будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске", - сказал представитель Кремля.

С начала ухудшения эпидемической обстановки военные строители по поручению президента РФ возвели уже 18 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. В интересах регионов были построены медцентр в Воронеже, три центра в Дагестане, один в Кызыле и по одному медцентру в Пскове и Великих Луках Псковской области.