"Единая Россия" начала декаду приемов граждан

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 9 тыс. человек обратились за помощью в первый день декады приемов граждан, которую начала партия "Единая Россия". Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"В общей сложности их [приемы] провели больше 3 тыс. депутатов всех уровней и сенаторов - среди них, например, 154 депутата Госдумы и 19 членов Совета Федерации. А также 16 губернаторов - секретарей региональных отделений "Единой России". В первый день декады приемов за помощью к "Единой России" обратились около 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что декада приемов граждан, "приуроченная к 19-летию "Единой России", продлится до 10 декабря".

"Основные вопросы - поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. В ряде случаев удалось принять конкретное решение прямо на месте", - отмечается в сообщении.

В частности, в Самарской области жители Кинеля попросили главу региона, руководителя регионального отделения "Единой России" Дмитрия Азарова выделить транспорт для нужд центральной больницы. Вопрос был решен на месте - четыре дополнительных машины выйдут в рейсы уже в декабре, отмечается в сообщении.

"В Брянской области главе региона Александру Богомазу, возглавляющему регионального отделение "Единой России", задали вопрос, есть ли бесплатные лекарства в регионе. Он подчеркнул, что препараты закупили в полном объеме, и все, кому они необходимы, получат их в ближайшее время", - сказали в партии.