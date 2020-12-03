Посол России в США указал, что время на продление СНВ-3 еще остается

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Время на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) еще остается. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Его спросили, остается ли у Москвы и Вашингтона время на продление СНВ-3. "У нас есть время. У нас это [продление] может получиться довольно быстро. Если кто-нибудь мне сейчас позвонит из Госдепартамента или Белого дома, я готов приехать, я готов продолжить такие переговоры", - отметил глава российской дипмиссии. Посол подчеркнул, что "в Москве работает замечательная команда", которая занимается вопросами контроля над вооружениями.

Он добавил, что Россия все еще ведет диалог о возможном продлении СНВ-3 с уходящей вашингтонской администрацией. "Да, мы находимся в тесном контакте со [спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями] Маршаллом Биллингсли, который является ключевым переговорщиком с американской стороны", - добавил Антонов. По его словам, стороны обмениваются предложениями по вопросу продления ДСНВ.

"Мы все еще ведем диалог [с американской стороной по данному вопросу]. Мы надеемся, что продолжим это в возможном будущем", - заключил глава российской дипмиссии.

Российская сторона рассчитывала после продления СНВ-3 провести обсуждения с США по ПРО, гиперзвуковому оружию и другим перспективным системам, однако Вашингтон не поддержал российский подход, пытаясь по сути предвосхитить результат потенциальных переговоров, рассказал Антонов. "Мы исходили из того, что в рамках будущих переговоров, которые последуют после продления ДСНВ, у нас будет возможность договориться относительно ПРО, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, систем "глобального удара", гиперзвуковых средств доставки, перспективного космического оружия и других аспектов, вызывающих серьезную озабоченность с точки зрения обеспечения национальной безопасности России", - сказал он.

"Однако администрация [США] не поддержала российский подход и попыталась добиться от нас в рамочных договоренностях согласия на жесткий верификационный режим "заморозки" времен холодной войны, а также на выработку некоторых определений предмета будущих договоренностей. То есть предвосхитить возможный результат потенциальных переговоров", - пояснил Антонов.

Решение западных стран об отказе от выхода вслед за США из Договора по открытому небу (ДОН) демонстрирует, что проблемы имплементации этого соглашения вполне можно решить, подчеркнул Антонов. "Я немного удивлен тем, что ни одна из западных стран не приняла решение выйти из договора, что они приняли решение не следовать примеру США. Это означает, что они уверены: все проблемы можно решить в рамках специальной комиссии, которая у нас есть в Вене", - заявил российский дипломат, комментируя ситуацию вокруг ДОН.

Арктика

Россия выступает за сотрудничество в Арктике, против превращения высоких широт в зону международного соперничества, заявил посол России в США. "Арктика - это зона дружбы и сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Я могу сразу сказать, что мы против любого соперничества в высоких широтах", - сказал он. "Мы поддерживаем принципы прагматизма в сотрудничестве в Арктике, в том числе в двусторонних отношениях. Мы знаем, что нужна активная совместная работа, чтобы решить проблемы Арктики", - добавил Антонов.

Российский посол отметил, что существует "огромная повестка дня, по которой США и Россия могут потенциально сотрудничать в Арктике". По его словам, Москва готова к сотрудничеству и ждет "какой-либо реакции" от Вашингтона по этому вопросу.

Выборы в США

Россия соблюдет государственный протокол и поздравит победителя выборов в США после завершения всех необходимых процедур и объявления официальных итогов голосования, заявил Анатолий Антонов. Его спросили, когда российский лидер Владимир Путин поздравит избранного президента, демократа Джозефа Байдена с победой на выборах. "Во-первых, я не работаю в Кремле, я не нахожусь в тесном контакте с Путиным. Безусловно, мне известна позиция Российской Федерации по этому вопросу. Мы считаем, что американцы сами решают, кто будет управлять этой страной. Мы признаем любой выбор, сделанный вашим народом", - ответил Антонов.

"Насколько я понимаю, нужно подождать [завершения] некоторых юридических процедур в вашей стране, когда будут объявлены все официальные результаты. Само собой разумеется, что после этого события все будет происходить в соответствии с государственным протоколом", - заключил посол.

Как заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает неверной трактовку отсутствия поздравления избранному лидеру США неприятием со стороны Путина победы Байдена и желанием дождаться того, когда действующий глава государства Дональд Трамп оспорит результаты голосования. Он также добавил, что поздравления, которые уже направили в США лидеры других стран, никак не влияют на планы Путина.