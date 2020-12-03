Правительство поддержало законопроект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект о возможности блокирования ресурсов, публикующих информацию с обоснованием или оправданием экстремистской деятельности, в том числе терроризма, при этом кабмин рекомендовал расширить его действие. Текст размещен в думской электронной базе.

"Направленность законопроекта отвечает задачам обеспечения информационной безопасности и защиты прав личности и общества в информационной сфере. Вместе с тем считаем необходимым распространить предлагаемые меры также на интернет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма, - говорится в тексте. - Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки".

Согласно законопроекту, в случае поступления сообщений о распространении в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность" генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким сайтам.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и связи", его действующая редакция предусматривает такой внесудебный порядок блокировки только за призывы к экстремизму, участию в незаконных протестных акциях и т.п., но не за оправдание экстремистской деятельности.

Законопроект в июле этого года внесли члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.