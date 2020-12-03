Лавров и Гутерриш обсудили возможности ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг по телефону обсудили возможности организации в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе в сотрудничестве с российскими миротворцами, Азербайджаном и Арменией.

"Антониу Гутерриш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе разговора стороны обсудили широкий круг актуальных международных вопросов, в том числе задачи реагирования ООН на пандемию коронавируса, а также состоявшуюся 2 декабря презентацию российской вакцины "Спутник V" членам организации. Кроме этого, собеседники обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Йемене, процессу ближневосточного урегулирования, "а также по вопросам назначения на руководящие посты в секретариатах системы ООН".

"С обеих сторон подтверждена важность дальнейшего укрепления роли и повышения авторитета ООН на мировой арене, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 75-летия создания всемирной организации", - отметили в российском дипведомстве.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что специалисты организации готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что комплексная оценочная миссия ООН готовится направиться в регион.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.