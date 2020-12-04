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Пандемия COVID-19

ЦИК из-за пандемии перенес ежегодный прием граждан по вопросам работы комиссии

Прием был запланирован на 14 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России перенес дату ежегодного приема граждан по вопросам, которые относятся к компетенции комиссии, из-за пандемии коронавируса. Прием был запланирован на 14 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК.

"Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, сроки общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 декабря 2020 года, переносятся до периода стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ежегодный прием граждан пройдет с 12:00 до 20:00 мск в главном здании ЦИК в Москве. Прийти на него можно было только по предварительной записи, а также при наличии индивидуальных средств защиты (маски, перчатки) и отсутствии внешних признаков заболевания, в том числе повышенной температуры тела.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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