Экс-президент сможет претендовать на пост пожизненного сенатора в любой момент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ, прекративший полномочия на момент вступления в силу нового закона о формировании Совета Федерации, будет вправе подать заявление на вхождение в состав верхней палаты в качестве пожизненного сенатора в любой момент, без ограничения сроков. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта в пятницу поддержал комитет по госстроительству и законодательству.

Согласно редакции законопроекта первого чтения, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления, которое можно подать один раз в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий. При этом президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, может тоже подать заявление на вхождение в состав СФ, только в течение трех месяцев со дня публикации закона. Поправкой данное временное ограничение для президентов, уже прекративших полномочия, упраздняется.

"Логика заключается в том, что те президенты, которые будут избираться или исполняют свои полномочия сегодня, знают эти нормы закона, они универсальны, они уже будут действующими", - пояснил Крашенинников. Однако, как он отметил, при прежних президентах этих норм не было. "Поэтому здесь особые условия", - добавил депутат.

"Мы считаем, что эта норма излишняя, потому что мы его пожизненно назначаем, поэтому ограничивать конституционное право, а это записано в конституции, тремя месяцами мы считаем неправильным. Этот трехмесячный срок мы предлагаем убрать", - сказал Крашенинников.