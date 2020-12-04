Лавров: проблемы терроризма и беженцев стали неприемлемой ценой политических игр Запада

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Проблемы терроризма и беженцев стали результатом разрушительных действий западных стран в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, это неприемлемо высокая цена за безответственную политику. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"К сожалению, богатейший объединительный потенциал Средиземноморья сегодня, по сути, не используется. Юг региона по-прежнему страдает от многочисленных проблем: террористическая угроза, разгул организованной преступности, тяжелая гуманитарная ситуация, многочисленные нарушения прав человека, национальных меньшинств, что привело к массовому исходу беженцев и мигрантов. Глубокое беспокойство вызывает положение проживающих на Ближнем Востоке христиан, подвергающихся преследованиям и гонениям, - сказал он. - Это высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов".

По словам министра, западные страны предприняли попытку внедрить в регионе Ближнего Востока и Северной Африки идею миропорядка, основанного на изобретаемых ими самими правилах. "Они полностью игнорируют универсальные международно-правовые структуры. Ситуация усугубляется пандемией коронавируса, приведшей к усилению социально-экономической нестабильности, наиболее болезненно ударившей по незащищенным слоям населения", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также указал на то, что большинство проблем имеет трансграничный характер и что вызовы, сформировавшиеся в одном регионе, затем распространяются и на другие районы мира. "Особое беспокойство вызывает проблема иностранных террористов-боевиков. Они участвуют в боевых действиях в регионе, затем возвращаются в страны своего происхождения и развивают там активную диверсионную, пропагандистскую и вербовочную деятельность", - подчеркнул он.

"Думаю, что в наших общих интересах сделать все необходимое для того, чтобы Средиземноморье было не местом конфронтации, а связующим мостом между Севером и Югом, чтобы живущие здесь народы пользовались благами мира и процветания. Достичь этого сложно, но возможно, если мы будем объединяться. Россия готова и далее всецело содействовать достижению таких результатов", - заключил глава МИД России.