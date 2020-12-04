Пушков: РФ должна обратиться в ОБСЕ из-за задержания в Латвии русскоязычных журналистов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская делегация должна обратиться в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по поводу задержания в Латвии нескольких русскоязычных журналистов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Это грубое нарушение тех обязательств, которые Латвия давала в рамках европейской конвенции защиты прав и свобод, где гарантируются права на получение и распространение информации. Я считаю, что сейчас российская делегация должна обратиться и в комитет министров Совет Европы, и в ОБСЕ с запросом относительно правомерности действий властей страны, которая нарушает права журналистов, руководитель делегации имеет соответствующие полномочия", - сказал Пушков.

Он добавил, что ситуация в Латвии в плане работы российских СМИ и журналистов - граждан Латвии, которые сотрудничают с российскими СМИ, постоянно ухудшается. Он назвал инцидент с задержанием русскоязычных журналистов "возмутительной акцией полицейского произвола и карательными мерами, направленными на запугивание журналистов, чтобы они не работали с российскими СМИ". По его словам, этот скандальный случай подтверждает, что Латвия не намерена отказываться от "откровенно враждебной политики по отношению к России и тем гражданам Латвии, которые с Россией сотрудничают".

"Это, конечно, произвол, потому что обосновывают такие действия ссылками на санкции Евросоюза в отношении руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Это абсолютно несостоятельные и неприемлемые ссылки, потому что персональные санкции Евросоюза не распространяются на деятельность российских СМИ за пределами России и не распространяются на сами эти СМИ, на журналистов, которые в этих СМИ работают или с ними сотрудничают", - подчеркнул сенатор.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Как сообщил Линдерман в пятницу в беседе с корр. ТАСС, все задержанные отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ в свою очередь сообщили, что действия были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы.