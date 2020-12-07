Исполняющим обязанности вице-премьера Удмуртии назначили советника главы региона Пинчук

ИЖЕВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов освободил от должности заместителя председателя правительства региона Анастасию Муталенко, исполняющей обязанности назначена советник руководителя республики Эльвира Пинчук. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на сайте главы и кабмина региона.

"Назначить Пинчук Эльвиру Зиннуровну исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики до назначения заместителя председателя правительства Удмуртской Республики или лица, на которое будет возложено исполнение обязанностей заместителя председателя правительства Удмуртской Республики", - говорится в указе.

Пинчук будет курировать работу социального блока: образование, здравоохранение, культуру, соцзащиту.

В конце октября Бречалов назначил ее советником по здравоохранению. Позднее, в начале ноября, глава региона сообщал, что Анастасия Муталенко покинет свой пост. Это связано с переездом супруга.

В 2009 году Пинчук создала медицинский центр "Доктор Плюс", за несколько лет построила сеть медучреждений в республике. По информации правительства региона, она принимает активное участие в образовательных и бизнес-программах по здравоохранению, в том числе прошла обучение в школе управления "Сколково".