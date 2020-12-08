Ананских считает, что выборы в Венесуэле положили конец политическому противостоянию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Проведение парламентских выборов в Венесуэле стало важнейшим событием в истории страны, которое позволит преодолеть политический кризис последних лет. Такое мнение выразил в понедельник глава миссии наблюдателей ГД РФ на выборах, зампредседателя Госдумы Игорь Ананских.

"Шестое декабря важнейший день в истории Венесуэлы. В этот день закончилось политическое противостояние, которое длилось несколько лет", - заявил он в ходе встречи российской делегации с президентом страны Николасом Мадуро, которая транслировалась на канале главы государства в YouTube. По его мнению, в ходе электорального процесса венесуэльский народ показал, что нацелен на дальнейшее самостоятельное развитие своей независимости, а также определил вектор на ближайшие годы.

По оценкам депутата, сами выборы прошли максимально свободно и легитимно. Ананских также отметил "очень высокий уровень капитализации выборного процесса". Он также подчеркнул спокойную обстановку народного волеизъявления.

"От Государственной думы Российской Федерации я поздравляю вас с победой вашей партии на этих выборах. Впереди у вас тяжелый труд, много работы, Но уверен, вы справитесь!", - подытожил он.

Парламентские выборы, на которых граждане Венесуэлы избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.