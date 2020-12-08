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Председатель Верховного суда заявил, что в России стали реже заключать под стражу

Как заявил Вячеслав Лебедев, число арестов за 9 месяцев этого года сократилось на 6800 или на 10%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские суды с начала года сократили число арестов на 10%. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу [за 9 месяцев этого года] сократилось на 6 800 или на 10%", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ.

Глава Верховного суда объяснил это тем, что "продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики".

"Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 1 января текущего года сократилась на 34 тысячи 600 или на 7% - до 489 тысяч лиц по состоянию на 1 ноября этого года", - подчеркнул Лебедев.

За 9 месяцев года суды прекратили уголовные дела в отношении 26% обвиняемых, удовлетворили 19% жалоб на действия, бездействие и решения органов дознания и предварительного следствия, 52% обращений о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 50% обращений об освобождении от наказания в связи с болезнью и 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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