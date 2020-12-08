Володин поставил депутатам в пример работу комитета Госдумы по бюджету и налогам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проводить более активное обсуждение на уровне комитетов нижней палаты, призвав брать за образец работу комитета по бюджету и налогам.

"Это самый большой по численности комитет. И даже несмотря на то, что мы, как правило, не очень симпатизируем друг другу, исходя из конкуренции и по партийному принципу, но лидер оппозиционной фракции, выступая по бюджету, [лидер ЛДПР] Владимир Вольфович Жириновский отметил положительную работу комитета [по бюджету и налогам под председательством единоросса Андрея] Макарова. Потому что, действительно, и обсуждение присутствует в работе, и профессионализм, и приходят туда и министры, и эксперты. Вот вам, пожалуйста. Берите за стандарт, за образец. И стройте так же работу других комитетов", - обратился Володин к парламентариям.

Председатель палаты призвал к более активному обсуждению на площадках комитетов, в том числе в режиме видеоконференции. "Есть ряд комитетов, где уже эта работа организована, а есть те комитеты, которые для себя это не взяли за правило", - подчеркнул он.

В связи с этим политик дал поручения первому вице-спикеру Александру Жукову и главе комитета по регламенту Ольге Савастьяновой. "Продумайте, исходя из ситуации, связанной с пандемией, именно исходя из этого, все-таки более скрупулезно регламент работы комитетов с тем, чтобы комитеты могли проводить свои заседания в любом случае, пускай это будет даже через форматы видеоконференции или других коммуникаций", - сказал Володин.