Захарова: ответственность за разрушение мирового спорта "актом Родченкова" ляжет на США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. США будут нести всю полноту ответственности за разрушение международного спортивного движения из-за введения в силу "акта Родченкова". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не только в нашей стране, но и во всем мире здравомыслящие коллеги считают этот закон абсолютно политически мотивированным, так как экстерриториальное применение законодательства американского государства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может перевернуть всю действующую мировую антидопинговую систему, - сказала она. - Очевидно, что, распространяя свою юрисдикцию на другие страны, США пытаются приобрести дополнительные рычаги давления на спортивные и антидопинговые структуры, чтобы обеспечить преимущества для своих атлетов".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные действия Вашингтона не имеют "никакого отношения к чистоте спорта и борьбе с допингом, ни к чему, что связано со словом "справедливость". "Последствия могут быть плачевными для всего международного спортивного сообщества, - добавила Захарова. - Эта подмена антидопинговых правил WADA может привести к полному хаосу в мировом спорте. В этом случае вся полнота ответственности за разрушение мирового спортивного движения будет лежать на США".

Подписанный президентом США Дональдом Трампом "акт Родченкова", названный именем главного информатора WADA Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами агентства, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого, кто вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. Закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.