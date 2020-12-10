Глава комитета Госдумы призвал признать Greenpeace нежелательной в России организацией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международная экологическая организация Greenpeace ведет в России подрывную деятельность, поэтому ее нужно признать нежелательной. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация", - написал парламентарий в Telegram.

Депутат обвинил организацию во вмешательстве в законотворческий процесс, давлении на органы власти, организации информационных кампаний против правительства РФ. По его словам, Greenpeace пытается дискредитировать механизмы принятия государственных решений, блокировать инвестиционные проекты и законную хозяйственную деятельность.

"Что еще нужно сделать Greenpeace, чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?" - возмутился Николаев.

Согласно принятому весной 2015 года закону, нежелательной может быть признана в РФ иностранная или международная, но только неправительственная структура, представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства. Таким организациям запрещено создавать структуры на территории РФ, распространять свои информационные материалы, проводить операции с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур.

В настоящее время в перечне НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, значатся 29 организаций. Среди них Атлантический совет, движение "Открытая Россия", фонд "Открытое общество", фонд "Свободная Россия", Национальный фонд в поддержку демократии, Всемирный конгресс украинцев.