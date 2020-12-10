Слуцкий назвал провокационным жестом высылку из Нидерландов российских дипломатов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обвинения властей Нидерландов в шпионаже в отношении российских дипломатов голословны и написаны, как под копирку. Такое мнение в четверг журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест. Все обвинения в шпионаже голословны и написаны, как под копирку. Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания", - сказал глава комитета.

По его словам, "уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год". "Это явно одна цепочка событий и шагов по дискредитации Москвы. Россию вынуждают на симметричные действия. Уверен, что адекватный ответ последует своевременно", - резюмировал Слуцкий.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, отметил телеканал.

НТК утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.