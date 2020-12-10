Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2020 года Нидерланды объявили о высылке двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Это седьмой случай выдворения российских дипслужащих из разных стран с начала этого года. ТАСС подготовил материал об этих инцидентах.

24 января 2020 года власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура ранее завела дело о шпионаже. В посольстве РФ в Софии заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Об ответных мерах со стороны РФ не сообщалось.

5 июня 2020 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что и. о. главы Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник учреждения по фамилии Рыбаков объявлены персонами нон грата. Это решение было связано с разразившимся в конце апреля скандалом о якобы перевозке в Прагу яда рицина для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Эти слухи оказались вымышленным, однако Чехия не отменила решение. 15 июня Москва приняла ответные меры, выслав двух сотрудников посольства Чехии.

6 августа 2020 года власти Словакии объявили персонами нон грата трех российских дипломатов, их имена не были названы. По словам официального представителя МИД Словакии Юрая Томаги, это решение было принято из-за "злоупотреблений с выданными генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге визами", в результате чего "было совершено серьезное преступление на территории иного государства - члена НАТО и Евросоюза". Посольство РФ в Словакии заявило, что высылка дипломатов "противоречит духу плодотворного сотрудничества между республикой и Россией". 31 августа 2020 года МИД РФ объявил о решении о выдворении трех сотрудников посольства Словакии в Москве.

19 августа 2020 года норвежская телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат высылается из королевства. По информации норвежского издания Verdens Gang, им является "работник торгового представительства РФ в Норвегии Александр Стекольщиков". Решение о выдворении было принято после задержания норвежскими правоохранительными органами гражданина страны по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Посольство РФ в Норвегии заявило о протесте в связи с ситуацией вокруг "заместителя торгового представителя РФ" и о намерении сделать "выводы из ситуации с нарушением статуса дипломата". 28 августа в МИД РФ заявили об ответной высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России.

24 августа 2020 года МИД Австрии проинформировал, что высылает российского дипломата. Утверждается, что его действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, страна впервые объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника РФ, последний подозревается в промышленном шпионаже. В тот же день Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии.

23 сентября 2020 года МИД Болгарии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Как утверждается, россияне занимались разведывательной деятельностью в Болгарии с 2016 года, собирая информацию о планах по модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники. 12 октября в ответ Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата.