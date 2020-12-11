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Лавров 17 декабря проведет в Москве переговоры с главой МИД Сирии

В МИД РФ сообщили, что Фейсал Микдад, будет находиться в Москве с рабочим визитом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 декабря проведет переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, который будет находиться в российской столице с рабочим визитом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, прибывающим в Москву с рабочим визитом", - указали в дипведомстве.

Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, сообщили на Смоленской площади. Основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и перспективам ее развития, включая продвижение комплексного политического урегулирования кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, проблематике постконфликтного восстановления страны и содействия процессу возвращения сирийских беженцев.

"Будут также подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-сирийского сотрудничества", - добавили в МИД РФ.

Это будут первые очные переговоры Лаврова с Микдадом после вступления последнего в должность главы МИД Сирии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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